В Туркменистане назначен глава Агентства по защите экономики от рисков

2018-01-15 11:57 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Агентства по защите экономики от рисков при министерстве экономики и развития Туркменистана назначен Сердар Джелилов, говорится в обнародованном в понедельник постановлении президента страны.

На данную структуру возложены контроль над обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов, сооружаемых в Туркменистане различными фирмами и компаниями, а также принятие мер по предупреждению рисков, которые может понести экономика страны вследствие нарушения сроков их сдачи в эксплуатацию.

Агентство изучает риски, которые могут возникнуть в связи с деятельностью иностранных компаний, желающих инвестировать свои средства. Все сведения о фирме, выигравшей тендер на реализацию того или иного проекта, до объявления его результатов должны быть представлены в данное агентство. В случае необходимости у агентства имеются полномочия по ознакомлению с деятельностью той или иной иностранной компании, желающей работать в Туркменистане, и посещению головного офиса фирмы.