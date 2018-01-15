Лавров о роли России в решении карабахского конфликта

2018-01-15 12:32 | www.oxu.az | 5

Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге.

«Российская Федерация не может иметь конкретных планов, потому что проблему решить могут сами стороны. Россия вместе с США, Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для такого урегулирования», - заявил С.Лавров.

По его словам, Россия пытается привести стороны к общему знаменателю в переговорном процессе между сторонами конфликта.

«Мы предпринимали интенсивные усилия за последние годы, чтобы обобщив все позиции сторон, постараться вычленить совпадающие подходы к тем или иным аспектам этого кризиса, этого урегулирования и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, в которых они расходятся до сих пор», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.