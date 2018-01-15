При поножовщине в пермской школе пострадали 13 человек, включая зачинщиков (Обновлено)

2018-01-15 12:04 | www.trend.az | 7

При поножовщине в пермской школе, по оперативной информации, пострадали 13 человек, в том числе зачинщики драки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

"На месте работает замруководителя краевого управления СК РФ Сергей Сарапульцев. По его последним данным, всего в драке получили различные ранения 13 человек, двое из которых это зачинщики происшествия", — сказала агентству Незнамова.

Ранее минздрав Пермского края говорил о 12 госпитализированных. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, у них диагностировали незначительные поверхностные травмы.

11:16 (GMT+4) Число пострадавших в драке в пермской школе с использованием ножей возросло до десяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, пострадали 9 детей и один учитель", — сказал собеседник агентства.

11:05 (GMT+4) Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять преподаватели и другие школьники, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ранее власти сообщали, что на школу могли напасть "двое преступников в масках".

"Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", — сказано в релизе следствия.

Раненые помещены в больницы, "их количество и состояние здоровья уточняется", отмечает СУСК. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время их допросит следствие, указывается в релизе. Причина конфликта выясняется.

10:55 (GMT+4) Без малого 750 человек, в том числе почти 700 детей, эвакуировали из пермской школы после нападения неизвестных с ножами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

"Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены", — говорится в релизе.

По данным ведомства, трех школьников с ранениями отвезли в детскую клиническую больницу №15. Кроме того, как сообщал Минздрав региона, в городской клинической больнице №4 с тяжелыми травмами находятся учительница и 16-летний школьник, им проводят операции.