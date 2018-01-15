Объем грузоперевозок через Бакинский порт вырос почти на треть (ФОТО)

2018-01-15 12:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт (исключая нефтяной терминал) в 2017 году вырос на 31 процент по сравнению с показателем 2016 года, говорится в сообщении порта, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, за отчетный период объем грузоперевозок составил 4,4 миллиона тонн. На долю транзитных грузоперевозок пришлось 85,7 процента от общего объема.

"Наибольший рост был зафиксирован при железнодорожных и пассажирских перевозках и в перевалке колесной техники, в особенности крупнотоннажных транспортных средств. Так, на 26,4 процента увеличилась перевалка вагонов посредством нового паромного терминала, расположенного в поселке Алят. Общее количество вагонов достигло 46 679, при этом 41,8 процента (19 493 вагона) были перевезены по направлению Баку-Туркменбаши-Баку, 13,1 процента (6 124 вагона) - по направлению Баку-Актау-Баку, а 45,1 процента (21 062 вагона) – по направлению Баку-Курык-Баку. Объем пассажироперевозок по этим двум направлениям (Туркменистан и Казахстан) вырос на 41,4 процента и составил 33 129 человек", - говорится в сообщении.

Количество транспортных средств по сравнению с прошлым годом выросло на 21,4 процента - до 28 584 единиц. Более половины этих транспортных средств (65,9 процента, или 18 840 транспортных средств) были перевезены по направлению Баку-Туркменбаши-Баку, 34 процента (9 716 транспортных средств) – по направлению Баку-Актау-Баку, а оставшаяся часть большегрузных транспортных средств (0,1 процента, или 28 грузовиков) - по направлению Баку-Курык-Баку

Количество перевезенных стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU) составило 15 337 TEU. 55 процентов (8447 TEU) были отправлены в казахстанские порты, а 45 процентов (6890 TEU) – в порт Туркменбаши 67,8 процента общей грузоперевалки (10 397 TEU) пришлось на новый паромный терминал Бакинского порта, а 32,2 процента (4940 TEU) – на основной грузовой терминал, расположенный в центре Баку.