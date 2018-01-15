На территории страны шел мокрый снег, снег, в некоторых местах ветер усилился

2018-01-15 12:40 | www.apa.az | 6

Погода на территории страны со второй половины дня 14 января до утра 15 января была нестабильной, в некоторых местах шел мокрый снег и снег. Дул северо-западный ветер, в некоторых районах и на Абшеронском полуострове усиливался.

Как сообщили АПА в МЭПР, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полустрове составило 1-8, на Большом Кавказе 1-10, в Гянджа-Газахской зоне 1-6, в Центральном Аране 1-12, в Нахчыванской АР 2-7, на Малом Кавказе 2, в Лянкяран-Астаринской зоне 1-17 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 14, в Шахдаге12, в Гырызе, Кишчае 10, в Шеки 9, в Алтыагадже, Хачмазе, Лерике 8, Шаруре, Ярдымлы 6, в Гусаре, Рварудде 5, в Загатале 4, в Гябяле, Огузе, Шамахе, Губе, Келвезе, Хыналыге 3, в Шахбузе, Дашкесане, Гядабее, Исмаиллы, Халтане, Гейтепе - 2, в Товузе, Маразе, Агдере (Ордубад», Тертере - 1 см.