В Баку задержан водитель, сбивший пешехода и сбежавший с места происшествия

2018-01-15 12:40 | www.apa.az | 6

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию водитель, который сбил на автомобиле пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили АПА в прокуратуре и Управлении полиции города Баку, 14 января автомобиль марки «Hyundai» (99-LX-652), за рулем которого находился неизвестный водитель, сбил переходившего дорогу Мирзоева Ганбара Али оглу (1955 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте, водитель сбежал с места происшествия. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан Мамедов Араз Ганимат оглу (1980 г.р.).

В настоящее время принимаются следственные меры.