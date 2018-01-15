Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

2018-01-15 12:12 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани.
«Глубоко опечален известием о гибели членов экипажа в результате крушения танкера, принадлежащего Вашей стране. В связи с этой трагедией выражаю от своего имени и от имени народа Азербайджана глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иранскому народу. Аллах рехмет элесин!», - говорится в соболезновании главы государства.
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