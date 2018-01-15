Лавров назвал основные темы международной политики 2017 года

2018-01-15 12:12 | www.trend.az | 6

Ситуация на Ближнем Востоке и развитие евразийской интеграции стали основными темами международной политики 2017 года, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Насчет сюжетов – конечно же, это Сирия. Это такая проблема, в которой сходятся очень много интересов очень многих игроков", — ответил Лавров на вопрос журналистов, какие ключевые темы он бы включил в условный словарь 2017 года.

"Вторая тема – это, наверное, все остальное, что связано с регионом Ближнего Востока и Северной Африки, потому что сирийское урегулирование – это только часть сложнейшего хитросплетения проблем, которые в этом регионе существуют", — добавил министр. В этой связи он отметил Ливию, Йемен, палестино-израильское урегулирование, "которое зашло в глубокий тупик".