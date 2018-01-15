Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило 5 млрд. долларов

2018-01-15 12:46 | www.apa.az | 6

В 2017 году объем внешнеторгового оборота Азербайджана повысился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 27,82% до 22 593 631,99 тыс. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в этот период импорт в страну вырос на 2,92% и составил 8 782 007,55 тыс. долларов, экспорт – на 51,05%, составив 13 811 624,44 тыс. долларов. В 2017 году во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 5 029 616,89 тыс. долларов.