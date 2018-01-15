Минздрав предупредил родителей

2018-01-15 12:44 | www.oxu.az | 6

Заболеваемость корью в Европе выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Стремительное распространение болезни было зафиксировано в Италии, Румынии, Германии и Украине.

Только в Украине в конце декабря – начале января корью заразились 200 человек, что означает рост на 70 % по сравнению с прошлыми годами. Самая тяжелая ситуация в провинциях Ивано-Франковск и Закарпатье. В Одессе от кори умерли пятеро человек, в том числе трое детей. Причиной вспышки кори в Киеве называют низкий уровень вакцинации. Не привитых от кори детей не пускают в детские сады и школы.

В связи с эпидемией кори в Украине российское правительство усилило надзор на пограничных пунктах с Украиной.

Заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева призвала граждан быть более внимательными из-за вспышек кори в Италии, Румынии, Германии и Украине:

«Непривитые граждане, вернувшись из-за границы, должны обязательно пойти в медицинское учреждение и сделать прививку. Если чей-то ребенок не привит, то торопитесь. Корью может заболеть лишь непривитый человек».

По словам А.Алиевой, после июня 2013 года в Азербайджане не было зафиксировано ни одного случая заболевания корью:

«Ситуация полностью нормальная. В 2015 году наша страна даже получила сертификат элиминации кори и краснухи Всемирной организации здравоохранения. В стране нет даже подозрения на эту болезнь».

Отметим, что по статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год от кори умирают почти 150 тысяч человек, большинство из них малолетние дети. Если не провести вакцинацию, то может умереть один из десяти детей.

Эльвин Ахмедов

