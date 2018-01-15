Северные регионы занесло снегом

2018-01-15 12:52 | www.oxu.az | 6

Со второй половины дня 14 января до утра 15 января погода на территории страны была нестабильной, в некоторых местах шел мокрый снег и снег. Дул северо-западный ветер, в некоторых районах и на Абшеронском полуострове усиливался.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полустрове составило 1-8, на Большом Кавказе 1-10, в Гянджа-Газахской зоне 1-6, в Центральном Аране 1-12, в Нахчыванской АР 2-7, на Малом Кавказе 2, в Ленкоран-Астаринской зоне 1-17 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 14, в Шахдаге - 12, в Гырызе, Кишчае - 10, в Шеки - 9, в Алтыагадже, Хачмазе, Лерике - 8, Шаруре, Ярдымлы - 6, в Гусаре, Рварудде - 5, в Загатале - 4, в Габале, Огузе, Шамахе, Губе, Келвезе, Хыналыге - 3, в Шахбузе, Дашкесане, Гедабее, Исмаиллы, Халтане, Гёйтепе - 2, в Товузе, Маразе, Агдере (Ордубад», Тертере - 1 см.

Э.А.

