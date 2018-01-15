Президент Турции выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году - министр

2018-01-15 12:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства в 2019 году, сказал министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Куртулмуша, будучи председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Эрдоган выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в качестве лидера партии.



Комментируя возможность выдвижения кандидатуры экс-президента Абдуллаха Гюля на президентских выборах, Куртулмуш отметил, что он не верит, что Гюль совершит такой шаг.

Отметим, что ранее турецкие СМИ писали, что экс-президент Турции Абдуллах Гюль может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

Напомним, что Гюль был президентом Турции в 2007-2014 годах.

В 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.