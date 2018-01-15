Вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта – Лавров

2018-01-15 12:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта, сказал в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет нагорно-карабахского урегулирования - у Российской Федерации не может быть конкретных планов по урегулированию этой проблемы, потому что проблему могут решить только сами стороны. Россия вместе с США и Францией в качестве трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для такого урегулирования», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.