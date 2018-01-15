Сергей Лавров: «К решению нагорно-карабахского вопроса нужно подходить поэтапно»

2018-01-15 12:47 | www.apa.az | 6

«Мы ожидаем, что и в этом году от Азербайджана и Армении будут поступать какие-то позитивные импульсы в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Отрадно, что в прошлом году состоялись встречи президентов и министров. Представители стран-сопредседателей также участвовали на этих встречах».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на конференции по итогам 2017 года сказал глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению С. Лаврова, сейчас главное сделать дополнительные шаги для стабилизации ситуации на линии соприкосновения: «Это также будет способствовать переходу к политическому урегулированию. Решить этот вопрос раз и навсегда одним документом невозможно. В этом вопросе нужен поэтапный подход. Этот поэтапный подход покажет, что возможно сделать сейчас, определит пути, где нужны дополнительные обсуждения в связи с итоговым урегулированием конфликта и статусом Нагорного Карабаха. То есть, дело за сторонами».