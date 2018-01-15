Лавров: «Мы удовлетворены стратегическим партнерством с Азербайджаном»

2018-01-15 12:47 | www.apa.az | 7

«Отношения России и Азербайджана основываются на интенсивном диалоге президентов и министров иностранных дел стран».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на проведенной в этом году первой пресс-конференции сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В прошлом году мы с азербайджанским коллегой совершили встречные визиты. Регулярно между двумя странами проводятся гуманитарные мероприятия. Можно привести в пример гуманитарный форум и другие мероприятия. Между двумя странами увеличивается объем взаимного товарооборота и инвестиций. Эти отношения развиваются в своем русле. Поэтому для их регламентации требуются специальные документы. Межправительственная комиссия сотрудничает в различных областях. Мы удовлетворены стратегическим партнерством с Азербайджаном», - сказал Лавров.