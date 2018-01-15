«Zara» обвинили в мошенничестве

2018-01-15 13:06 | www.oxu.az | 6

Блогер Айсель Ахмедова обвиняет сеть магазинов «Zara» в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az, блоггер пишет, что ее обманули в одном из магазинов в «28 Mall».

«Я хотела купить новогодний подарок в магазине. На этикетке было написано, что цена снижена со 169 до 79 манатов. Товар нам понравился, мы подошли с ним к кассе. Кассирша вела себя очень грубо. Сказала нам самим упаковать покупку, мол у нее нет времени. Также выяснилось, что товар стоит 129 манатов, хотя на этикетке было написано 79 манатов. Сказали, что произошла ошибка. Выходя из магазина, я хотела сфотографировать все товары с этикеткой 79 манатов. Шустрый работник быстро собрал всю одежду и унес.

Одним словом, продавцы «Zara» проявляют неуважение к покупателям. Обманывают с ценами, грубо обращаются».

Э.А.

