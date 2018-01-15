Начато расследование по факту смерти азербайджанского военнослужащего - минобороны

2018-01-15 12:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Рядовой Санан Хидаят оглу Мамедов погиб в результате грубого нарушения правил несения боевого дежурства, сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

По факту Военная прокуратура начала расследование.

Отметим, что соцсетях распространились видеокадры с похорон Санана Мамедова в Джульфинском районе, где он родился, а также информация о том, что он погиб в перестрелке с противником.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.