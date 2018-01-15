На территории республики ожидаются дожди и ветер

2018-01-15 12:48 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2°, днем 3-5°.

Атмосферное давление понизится с 773 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах будут дожди и снег. Подует временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7°, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.