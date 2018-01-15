Нестабильная погода сохранится

2018-01-15 13:10 | www.oxu.az | 6

Во вторник, 16 января, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами возможны дожди. Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах будут дожди и снег. переменчивый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.