Зараженное детское питание продано в 83 странах – ВИДЕО

2018-01-15 13:19 | www.oxu.az | 6

Детское питание производства французской компании Lactalis, в составе которого обнаружена сальмонелла, продано в 83 странах.

Как передает Oxu.Az, бактерия обнаружена в 12 миллионах коробок с детской смесью для приготовления молока.

Генеральный директор компании Эммануэль Беснье в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что вся зараженная продукция будет отозвана, а пострадавшим выплатят компенсации.

Уже отмечено 35 случаев заболеваемости сальмонеллезом. Сообщается об аналогичных случаях в Испании и Греции.

Отметим, что данная продукция продается и в Азербайджане.