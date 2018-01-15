Зараженное детское питание продано в 83 странах – ВИДЕО

2018-01-15 13:19 | www.oxu.az | 6
Детское питание производства французской компании Lactalis, в составе которого обнаружена сальмонелла, продано в 83 странах.
Как передает Oxu.Az, бактерия обнаружена в 12 миллионах коробок с детской смесью для приготовления молока.
Генеральный директор компании Эммануэль Беснье в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
Он отметил, что вся зараженная продукция будет отозвана, а пострадавшим выплатят компенсации.
Уже отмечено 35 случаев заболеваемости сальмонеллезом. Сообщается об аналогичных случаях в Испании и Греции.
Отметим, что данная продукция продается и в Азербайджане.