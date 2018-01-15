В МВД проведено расширенное коллегиальное заседание

2018-01-15 13:18 | www.apa.az | 5

В Министерстве внутренних дел проведено расширенное коллегиальное заседание, посвященное итогам борьбы с преступностью, вопросам защиты общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в 2017 году и предстоящим задачам.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на коллегиальном заседании с докладом выступил министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов. Он отметил, что согласно результатам борьбы с преступностью, в прошлом году количество преступлений на каждые 100 000 человек сократилось с 271 до 264. Согласно отчету Международного экономического форума «Глобальная конкуренция в 2017-2018 гг.», наша республика по индикатору «Надежность полицейской службы», продвинулась на 21 пункт и заняла среди 137 стран 54 место.