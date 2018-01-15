Министр: «В прошлом году были обезврежены 1028 преступных групп, совершивших 2698 преступлений»

2018-01-15 13:24 | www.apa.az | 5

В 2017 году всеми органами, осуществляющими оперативно-розыскные и следственные мероприятия, было зарегистрировано 26 113 преступлений.

Как сообщает АПА, об этом на коллегиальном заседании сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Министр отметил, что 93,1% всех зарегистрированных преступлений были подследственны органам МВД и прокуратуры. 89,3% этих преступлений – не имеющие большой общественной опасности менее тяжкие, только 13,7% - тяжкие и особо тяжкие преступления.

Мероприятиями, продолжающимися в сфере профилактической работы, в прошлом году общее число преступлений по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 2,7%, в частности число тяжких и особо тяжких преступлений – на 9%, умышленных убийств – на 9,5%, разбойных нападений – на 23,6%, ограблений – на 16,6%, мошенничеств – на 11, 8%, вымогательств с угрозами – на 10,5%, хулиганств – на 15,1%, преступлений с применением огнестрельного оружия – на 12,5%, ДТП – на 8,6%, погибших в авариях – на 1,2%, пострадавших – на 14,2%.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий раскрываемость преступлений, совершенных при невыясненных обстоятельствах, приблизилась к 3,6%, тяжких и особо тяжких преступлений – к 2,8%, разбойных нападений – к 8,6%, ограблений – к 5,5%, вымогательств с угрозой – к 0,3%, ограблений – к 6,4%, мошенничеств – 2%. Совместно с органами прокуратуры следственные и оперативно-розыскные мероприятия по закрытым с прошлых годов преступлениям также были продолжены. В результате бала обеспечена раскрываемость 418 преступлений. С помощью технических возможностей системы «Безопасный город» были раскрыты 624 преступления. Было установлено 18 132 ДТП, включая случаи наезда на пешеходов. Были задержаны 84 автомобилей, находившихся в розыске. Под контролем также была сохранена деятельность по обеспечению неминуемой ответственности за преступления, что имеет большое значение в защите законных интересов пострадавших от противоправных действий и восстановлении справедливости. Были задержаны 3415 человек (по сравнению с аналогичным сравниваемым периодом на 13% больше подозреваемых лиц), уклонившихся от судебных и следственных органов.

Посредством Национального центрального бюро Интерпола были установлены места находившихся в международном розыске 76 человек, а также 39 лиц, разыскиваемых странами-членами организации. В целом, показатель поисковой работы составил 71,4%.

Министр внутренних дел отметил, что борьба с организованной преступностью велась в целенаправленном порядке, и за отчетный год были обезврежены 1028 групп, совершивших 2698 преступлений. Во время мероприятий, проведенных против наркотрафика, являющегося частью транснациональной организованной преступности, из незаконного оборота было изъято 944,5 кг наркотических веществ, обезврежено 78 преступных группировок. Также было уничтожено около 175 тонн конопли и мака, культивированных и растущих в виде сорняка.

Также, на основании Национального Плана деятельности, был реализован цикл мероприятий по борьбе с торговлей людьми и выявлению жертв этих преступлений. В результате было выявлено 142 случая торговли людьми и 6 случаев преступного принуждения к труду, обезврежено 8 преступных группировок, состоящих из 17 лиц. В рамках деятельности по защите жертв, восстановлению прав и социальной реабилитации, стала возможной реинтеграция в общество 71 человека.

В прошлом году правоохранительные органы республики провели следствие по 32 500 уголовным делам, 84% которых находились в производстве следователей органов внутренних дел. 9 085 уголовных дел с завершившимся следствием были направлены в суды с обвинительными актами. По сравнению с 2016 годом, число случаев компенсации материального ущерба, нанесенного гражданам, выросло на 14,5%, и составило 84,9%.