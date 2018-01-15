Сергей Лавров: Последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими

2018-01-15 12:31 | www.trend.az | 5

Последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что РФ и КНР призывают прекратить любые конфронтационные действия как со стороны КНДР, так и США и их союзников, сообщает ТАСС.

Лавров также заявил, что Россия считает министерскую встречу в Ванкувере по КНДР вредной и опровергает ложные утверждения о ее поддержке со стороны Москвы. Министр обратил внимание на заявление представителя Госдепартамента США о том, что вопросы организации ванкуверской встречи проговаривались с Москвой и Пекином, и что якобы РФ и Китай поддерживают эти усилия. "Это просто откровенная ложь. Мы прямо сказали, что мы считаем эти усилия, эту встречу вредной", - подчеркнул глава МИД России.