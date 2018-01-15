SOCAR создала совместное с IBM предприятие

2018-01-15 13:28 | www.apa.az | 3

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания IBM создали совместное предприятие Caspian Innovation Center.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, совместное предприятие будет действовать в качестве центра аналитики и снабжения, а его основной целью будет работа в сфере нефтегазовой промышленности, создания конкурентоспособных информационных технологий, бизнес-трансформации и консалтинговых услуг в Азербайджане, Каспийском регионе и других странах.

Совместное предприятие SOCAR-IBM предложит SOCAR и другим региональным компаниям услуги, связанные с трансформацией цифрового бизнеса и повышением эффективности производства. Предлагаемая программа трансформации принесет передовой опыт и технологии IBM в Азербайджан и весь регион. Совместное предприятие создаст базу для практических решений и связанной с IT аналитики в Азербайджане, что придаст дополнительный импульс развитию человеческого капитала.

Данная платформа стратегического партнерства внесет значительный вклад в создание многогранных отраслевых решений и новых навыков в регионе за счет объединения промышленного опыта SOCAR и возможностей IBM в области вычислений объемных данных и цифрового когнитивного интеллекта. На основе заключенного соглашения деятельность СП SOCAR-IBM может охватывать и другие интенсивно развивающиеся сферы предпринимательства, новые географические районы и клиентов.