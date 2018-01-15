Рекордный рост цен на съемное жилье

2018-01-15 13:30 | www.oxu.az | 5

За последний месяц прошлого года в столице был зафиксирован рост цен на съемное жилье.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил гендиректор консалтинговой группы «MBA Group». Нусрет Ибрагимов.

Он отметил, что цены на рынке съемного жилья за месяц выросли на 0.84 процента, а годовой рост составил 13.85 процента. В целом цены на рынке недвижимости Баку в декабре 2017 года повысились на 0,77 процента, в целом за прошедший год было зафиксировано снижение на 3.46 процента.

Отметим, что подорожание съемного жилья обусловлено реализацией пилотных проектов по заказу исполнительной власти районов Баку. В настоящее время такие проекты реализуются в Наримановском, Насиминском и Ясамальском районах.

Л.А.

