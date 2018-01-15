Гражданин Туркменистана задержан по обвинению в поножовщине в ночном клубе в Баку

2018-01-15 12:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Задержан гражданин Туркменистана Ягмур Аманов, обвиняемый в нанесении ножевых ранений пятерым лицам в ночном клубе в Баку, сообщили в понедельник Trend в правоохранительных органах.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района Баку возбуждено уголовное дело по ст. 221 (хулиганство) УК Азербайджана.

Отметим, что 14 января во время драки в одном из ночных клубов в поселке «8-й километр» Низаминского района Баку пятерым лицам были нанесены ножевые ранения. Пострадавшие в результате инцидента 30-летняя Асадова Эсмира Тельман гызы, Мирзоева Тюркане Теймур гызы (28 лет) и Эйвазов Афган Хасрет оглу (31 год) были помещены в третью городскую Клиническую больницу, еще два человека – в частную клинику.