Азербайджанская СК Ata Insurance представила продукт на выгодных условиях

2018-01-15 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С января 2018 года ОАО AtaInsurance представило своим клиентам новый продукт «Выгодное страхование».

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, «Выгодное страхование» является страховым продуктом КАСКО и позволяет клиентам застраховать свои автомобили в полцены, и в результате сэкономить свои средства.

Так, во время заключения страхового договора, страхователь выплачивает только первую часть страхового взноса. Вторую часть страхователь выплачивает лишь при осуществлении страховой выплаты за страховой случай, случившийся в течение страхового периода. Однако, если в течение страхового периода страховой случай не произошел, вторую часть страхового взноса страхователь не выплачивает.

Например: при страховке автомобиля стоимостью 10 000 манатов с вычетом 100 манатов, если клиент должен заплатить 400 манатов страхового взноса, то платит всего 200 манатов (50 процентов). Если в течение года страховой случай не произойдет, то оплачивать оставшуюся вторую часть страхового взноса не потребуется.

В страховое покрытие входят следующие риски:

Брошенные или упавшие предметы; Противозаконные действия третьего лица; Хищение, разбой, угон и ограбление; Пожар и взрыв; Стихийное бедствие; Передвижение животных.