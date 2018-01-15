Сиявуш Новрузов: «Если понадобится, государство окажет поддержку в лечении Исы Гамбара»

2018-01-15 13:41 | www.apa.az | 5

«Если возникнет необходимость в лечении Исы Гамбара за рубежом, государство окажет ему необходимую поддержку».

Об этом АПА сообщил заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов сказал, что желает И.Гамбару здоровья, и отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, Фонд Гейдара Алиева оказывают соответствующую поддержку в лечении граждан страны, также в случае возникновения необходимости в лечении за рубежом.

Всем обратившимся гражданам Азербайджана, кем бы они не были, будь то работники культуры, политики или трудящиеся в других областях, оказывается соответствующая помощь. Иса Гамбар тоже гражданин Азербайджана. Если для его лечения понадобится какая-либо помощь, государство окажет ее».



Отметим, на прошлой неделе председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу с диагнозом ИБС.