Задержан «Барон Дадаш» - ФОТО

2018-01-15 13:42 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали подозреваемого в незаконной купле-продаже наркотических средств, ранее судимого Эльшада Багырова по прозвищу «Барон Дадаш».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенной операции в квартире задержанного в поселке Кешля Низаминского района столицы было обнаружено и конфисковано большое количество опиума, героина, марихуаны, а также 150 таблеток сильного психотропного вещества – метамфетамина, прегабалина таблетки метадона и 3 единицы электронных весов. Наркотические вещества были упакованы и готовы для продажи.

По факту в следственном отделе Главного отдела было возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные мероприятия.