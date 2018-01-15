На западе Афганистана жертвами атаки талибов стали семь полицейских

2018-01-15 12:47 | www.trend.az | 5

По меньшей мере семь афганских полицейских погибли и еще трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье вечером в провинции Фарах. Как сообщил губернатор провинции Ариф Шахджахан, в ночь на понедельник боевики напали на КПП, расположенные на окраине административного центра провинции.

Губернатор добавил, что талибы также понесли потери в ходе столкновения с силовиками, однако точной информации по поводу числа ликвидированных боевиков не приводится.