Вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта – Лавров (версия 2)

2018-01-15 12:47 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта, сказал в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет нагорно-карабахского урегулирования у Российской Федерации не может быть конкретных планов по урегулированию этой проблемы, потому что проблему могут решить только сами стороны. Россия вместе с США и Францией в качестве трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для такого урегулирования», - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.