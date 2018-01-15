Ufuk Coşkun: 20 Ocak katliamı Ermeni Taşnakları’nın propaganda kampanyaları doğrultusunda yapıldı

2018-01-15 13:48 | www.trend.az | 0

Milat Gazetesi köşe yazarı, “BölgePostası” Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Coşkun, Trend Haber Ajansı'na özel olarak, 20 Ocak katliamı ile ilgili açıklamada bulunarak , katliamın Ermeni Taşnakları’nın propaganda kampanyaları doğrultusunda yapıldığını söyledi.

İşte , Ufuk Coşkun’un açıklaması

Dönemin Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov’un sivil halka ateş açması talimatıyla Sovyet Ordusu ve Ermeni Taşnakları’nın propaganda kampanyaları doğrultusunda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de misli görülmeyen kanlı bir katliam gerçekleştirildi.

Hiç acıma duygusu olmadan ağır silahlarla kadın, çocuk, yaşlı demeden herkese vahşice saldırdı. Önlerine geçen herkes kurşuna dizilmişti. Resmi bilgilere göre 134 sivil vatandaş ve 37 Azerbaycan askeri şehit olurken 770 sivil ve 80 asker yaralanmış 76 kişi AHC fallarından oluşan 400 kişi gözaltına alınarak Rusya’nın çeşitli hapishanelerine götürülmüş, 48 kişi kaybolmuştu.

Bu kara günü lanetle anıyor ve kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize de bu acı gümlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.

20 Ocak’ta neler oldu?