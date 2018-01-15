В Баку задержан водитель, сбивший пешехода

2018-01-15 13:55 | www.oxu.az | 6

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию водитель, который сбил на автомобиле пешехода и скрылся с места ДТП.



Как сообщили Oxu.Az в Бакинской городской прокуратуре и Управлении полиции города Баку, 14 января автомобиль марки «Hyundai» с госномерами 99-LX-652, за рулем которого находился неизвестный водитель, сбил переходившего дорогу Ганбара Мирзоева 1955 г.р. От полученных травм пешеход скончался на месте, водитель сбежал с места происшествия. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.



В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан Араз Мамедов 1980 г.р.



В настоящее время принимаются необходимые следственные меры.