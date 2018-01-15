Завтра в Баку до 5 градусов тепла

2018-01-15 12:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами возможны осадки, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер северо-восточный.

На Абшеронском полуострове и в Баку температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится от 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.