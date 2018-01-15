Более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана

2018-01-15 13:02 | www.trend.az | 7

Более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах в связи с угрозой извержения вулкана Майон, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинское информационное агентство PNA.

Ранее сообщалось об эвакуации 5,8 тысячи человек. Решение об эвакуации было принято после того, как вулкан выбросил столб пепла вечером в субботу.

Как сообщила в понедельник представитель национального управления по чрезвычайным ситуациям Мина Марасиган, всего из городов Камалиг, Гвинобатан и Малилипот были эвакуированы 3061 семья — 12044 человек.

Марасиган добавила, что принудительная эвакуация также ведется в городах Легапси и Дарага после сообщений об извержении лавы. Для эвакуации населения задействованы полиция и военные.