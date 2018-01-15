SOCAR создала СП с IBM

2018-01-15 13:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и мировой компьютерный гигант IBM создали совместное предприятие (СП) Caspian Innovation Center, говорится в сообщении SOCAR в понедельник.

Согласно сообщению, СП будет действовать в виде центра аналитики и обеспечения, а его основной целью будет работа в сфере нефтегазовой промышленности, создания конкурентноспособных информационных технолоий, бизнес-трансформации и консалтинговые услуги в Азербайджане, Каспийском регионе и других странах.

"СП SOCAR-IBM предложит SOCAR и другим региональным компаниям услуги, связанные с трансформацией цифрового бизнеса и повышением эффективности производства. Предлагаемая программа трансформации принесет передовой опыт и технологии IBM в Азербайджан и весь регион. СП создаст базу для практических решений и аналитики, связанной с IT, в Азербайджане, что придаст дополнительный импульс развитию человеческого капитала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная платформа стратегического партнерства внесет значительный вклад в создание многогранных отраслевых решений и новых навыков в регионе за счет объединения промышленного опыта SOCAR и возможностей IBM в области вычислений объемных данных и цифрового когнитивного интеллекта.