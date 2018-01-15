Пластиковые карты банков Узбекистана в нацвалюте можно будет использовать в других странах

2018-01-15 13:20 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Граждане Узбекистана в среднесрочной перспективе смогу использовать международные пластиковые карты узбекистанских банков в национальной валюте в других странах, сообщил заместитель председателя правления Центробанка страны Шухрат Атабаев.

Зампред правления, вместе с представителями министерств и ведомств экономического блока, принял участие в обсуждении вопросов развития и либерализации экономики Узбекистана, которое состоялось в информационно-аналитическом центре «Стратегия развития».

В настоящее время ведется большая работа по созданию розничной платежной системы, интегрированной с ведущими международными платежными системами, отметил Атабаев. Большой акцент в ней делается на создание системы, которая позволит гражданам Узбекистана использовать карты в национальной валюте за рубежом.

Напомним, что в ноябре 2017 года, генеральный менеджер «Виза Глобал ЛПС» по центральной Азии Галым Табылдиев сообщил, что международные платежные системы готовы работать с пластиковыми картами в узбекской валюте.