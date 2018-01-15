Критерии «Индекса симпатии к американцам»: число мусульман, число беженцев, число присоединившихся к ИГ - АНАЛИТИКА

2018-01-15 14:22 | www.apa.az | 6

На прошлой неделе Госдепартамент США обновил список рекомендаций для американских туристов. В документе «Индекс симпатии к американцам» с точки зрения безопасности путешествий государства мира были разделены на 4 группы.

В документе говорится, что рисков в связи с посещением 129 стран, которые были включены в первую группу, нет. Департамент отмечает, что включенные во 2 группу 50 стран представляют риск для граждан США. Но эти риски не имеют большого значения. Управление внешней политики считает, что американцы могут столкнуться с криминальными событиями в этих странах. В 3 группе стран же возможны теракты. Кроме того, американцы могут столкнуться в этих странах с агрессивным отношением местных жителей, чиновников, правоохранительных органов. В 4 группу стран совершать визиты вообще не рекомендуется. В этих странах вероятность преступлений, терактов, гражданской войны, военных конфликтов очень высока. Департамент включил в 3 группу 19, в 4 – 11 стран.

По «Индексу симпатии к американцам» Азербайджан был включен во 2 группу. Разработавшие классификацию считают, что в Азербайджане имеются определенные риски для американцев, но эти риски не критичны. Наша страна не одна в этом списке. Во 2 группа также были включены Бельгия, Босния и Герцеговина, Китай, Дания, Франция, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Испания и Украина. Из стран СНГ Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан были включены в «безопасную группу», Азербайджан и Украина – «менее опасную группу», Россия – «опасную группу». Среди стран, представленных в «очень опасной группе», нет ни одной постсоветской республики: Афганистан, Северная Корея, Иран, Ирак, Сирия, Сомали, Йемен.

Как видно из списка, спорных моментов много. Например, какой смысл включать Россию, где будет проведен чемпионат мира по футболу, в список стран, куда «американцам опасно путешествовать»? Неужели при выборе места проведения чемпионата мира не был учтен фактор опасности терактов? Не выглядит убедительно. Или почему Госдепартамент считает Францию и Германию, которые были избраны мишенью террористов в прошлом году, опаснее Бирмы, которая совершила геноцид против мусульман рохинья? Вопросов много. Перед тем как отвечать на такие вопросы, сначала нужно ответить на другой вопрос: «Действительно ли Госдепартамент США определил этот список на основе политики, которую они ведут в отношении конкретных стран?»

На этот вопрос можно ответить либо «да», либо «нет», и обосновать ответ. В действительности, вопрос не связан с симпатиями к внешней политике США. Потому что во время разработки индекса симпатии американцам за основу берутся три принципа:

- Число мусульманского населения в стране (число роста),

- Число беженцев, вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов в стране,

- число граждан страны, воюющих в составе террористических группировок, в том числе ИГ.

На основании этих критериев департамент включил Россию в группу «опасные», Азербайджан и Украину в группу «менее опасные».

Согласно различным цифрам, 10-15% населения России являются мусульманами, число мусульман в Ингушетии, Чечне, Дагестане составляет 90% , в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане и в Татарстане – более 50%. В целом, если включить трудовых мигрантов, прибывших в Россию из Азербайджана и республик Центральной Азии, можно предположить, что около 20 млн человек в этой стране являются мусульманами.

Россия также является страной трудовых мигрантов. Согласно подсчетам международного альянса «Трудовая миграция», в прошлом году в стране регистрацию прошли 8,1 млн трудовых мигрантов, большинство которых являлись мигрантами из мусульманских республик. И наконец, что касается третьего критерия, согласно подсчетам американской консалтинговой компании Soufan Group, Россия занимает первое место по числу граждан страны, воюющих в рядах террористической группировки ИГ. В 2014 году в рядах ИГ воевали около 40 тысяч иностранных наемников из почти ста стран, 3417 из них являлись гражданами России. 400 из них впоследствии вернулись на родину, также, стало известно количество убитых в Сирии и Ираке российских террористов. В министерстве иностранных дел России сообщили, что в 2015 году 1800 граждан стран отправились воевать в Сирию и Ирак.

Учитывая эти показатели, не трудно понять, почему Госдеп США причислил Россию в третью группу «опасных» стран. Конечно же, здесь сыграли роль политические факторы, всем известный уровень отношений между США и Россией, однако расположение России в третьей группе связано с вышеприведенной статистикой.

Отношение Азербайджана Госдепом США в группу «менее опасных стран» для американских туристов тоже связано с этими тремя критериями. Азербайджан является мусульманской страной, по статистике 2015 года 93,4% граждан страны приверженцы ислама. В результате нагорно-карабахского конфликта число беженцев и вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек. И, наконец, среди воюющих в террористической организации ИГ есть азербайджанцы-салафиты. Правда официальной цифры по ним нет, консалтинговая организация «Soufan Group» отметила, что среди боевиков ИГ есть примерно 500 граждан Грузии и Азербайджана. Граждане Азербайджана в основном выходцы из Гусраского, Шабранского районов и Сумгаита. Кроме этого около 100 граждан Азербайджана осуждены к лишению свободы за участие в боях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака. Это факторы статистические. То есть 90% населения страны - мусульмане, нет изменений в количестве беженцев и вынужденных переселенцев на протяжении более 20 лет, малое количество азербайджанцев воюющих в рядах ИГ и их преследование на основе закона являются неизменными факторами. И в связи с этим Госдеп США отнес Азербайджан в группу «менее опасных стран».

Каждый из этих трех критериев можно найти в любой стране, но при подготовке отчета было учтено наличие всех трех факторов. Например, Казахстан также является мусульманской страной, однако здесь число мусульман относительно численности населения не такое большое, как в Азербайджане, в этой стране нет мигрантов, казахов, сражающихся в рядах ИГ, очень мало. Эти факторы способствовали включению Казахстана в список стран, безопасных для визита американцев.

Насколько объективны критерии для определения «индекса симпатии к американцам»? Об этом можно спорить до бесконечности. По крайней мере, неправильно расценивать религиозные убеждения людей как критерий, это необъективный подход. То, что при формировании четвертой группы считающихся самыми опасными стран не были учтены эти критерии, на передний план были выдвинуты политические отношения - это стало нарушением общих принципов. Например, Северная Корея не является мусульманской страной, число мусульман в этой стране можно посчитать по пальцам. Нет фактов, доказывающих участие террористов из Северной Кореи в рядах ИГ. Наконец, в Северной Корее, можно сказать, нет мигрантов (утверждение «все граждане страны находятся в положении мигранта» - другая тема). Однако, несмотря на это Госдепартамент США считает Северную Корею одной из 11 самых опасных стран для визита американцев.

Поэтому обобщив можно сказать, что страны, с самой большой вероятностью столкновения граждан США с терроризмом и другими преступлениями, были определены на основании политических мотивов, а другие группы – на основании трех критериев.

Вюгар Гусейнов, Аналитический центр АПА.