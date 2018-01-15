В Баку при попытке продать револьвер задержан бывший уголовник

2018-01-15 14:28 | www.apa.az | 6

Сотрудники органов внутренних дел провели еще одну операцию по выявлению незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в 25 отделение полиции Низаминского района поступило сообщение о попытке незаконной продажи огнестрельного оружия неким человеком по имени Хикмет.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан Бабаев Хикмет Вели оглу. У задержанного был изъят «револьвер» с 3 патронами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. После расследования станет известно, во время какого преступления был использован револьвер.