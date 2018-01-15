Лавров о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

2018-01-15 14:14 | www.oxu.az | 6

Отношения России и Азербайджана основываются на интенсивном диалоге президентов и министров иностранных дел стран.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

«В прошлом году мы с азербайджанским коллегой совершили встречные визиты. Регулярно между двумя странами проводятся гуманитарные мероприятия. Можно привести в пример гуманитарный форум и другие мероприятия. Между двумя странами увеличивается объем взаимного товарооборота и инвестиций. Эти отношения развиваются в своем русле. Поэтому для их регламентации требуются специальные документы. Межправительственная комиссия сотрудничает в различных областях. Мы удовлетворены стратегическим партнерством с Азербайджаном», - сказал Сергей Лавров.