Житель Баку зарезал соседа из-за места на парковке

2018-01-15 14:25 | www.oxu.az | 6

Житель столицы Азербайджана поссорился с соседом за парковочное место и убил его.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство АПА.

Инцидент произошел в Ясамальском районе на западе Баку. В спор вступили двое мужчин, один из которых нанес другому девять ножевых ранений. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в городскую больницу, однако врачам не удалось его спасти.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1960 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (Умышленное убийство).