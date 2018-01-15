Азербайджан примет участие в заседании НАТО

2018-01-15 13:21 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков примет участие в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Проецирование стабильности» в Брюсселе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.
Встреча состоится 16 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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