В феврале Грузия и Евросоюз обсудят вопросы ассоциации

2018-01-15 13:25 | www.trend.az | 5

Заседание совета по ассоциации Грузия - Евросоюз состоится 5 февраля в Брюсселе, сообщает Грузия Online со ссылкой на общественное телевидение Грузии.

Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.



Грузинскую правительственную делегацию во время визита в Брюсселе возглавит премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.



«На встрече будет осуществлена детальная оценка имплементации соглашения об ассоциации. Будет разговор на те темы, которые релевантны для нас. Это безопасность, тематика конфликтов, диалог по безопасности, который мы начали с Евросоюзом. Встреча будет состоять из двух частей. Одна, так скажем, встреча небольшой конфигурации за закрытыми дверями, где проходит более конфиденциальный диалог и вторая часть, на которой уже будут присутствовать государства-участники», – заявила общественному телевидению посол Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе.



На встрече с отчетом выступит глава правительства Грузии и руководители государственных ведомств, включенных в процесс имплементации договора об ассоциации с ЕС.



Совет по ассоциации представляет собой верховный формальный орган, который был создан в рамках соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом с целью мониторинга осуществления соглашения и обсуждения существующей повестки дня.



В 2010 году совет министров иностранных дел 27 стран Евросоюза выдал Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двусторонних соглашений об ассоциации. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 мая этого года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.

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