Занимающиеся доставкой грузов в Азербайджан 12 основных компаний распространили совместное обращение

2018-01-15 14:29 | www.apa.az | 6

«Информация о том, что заказанные рядом компаний за рубежом товары не могут пройти таможенную границу Азербайджана не соответствует действительности».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в совместном обращении занимающихся доставкой грузов в Азербайджан 12-ти компаний, адресованном средствам массовой информации и клиентам. В документе говорится, что в доставке грузов в Азербайджан из зарубежных стран нет никаких проблем. «Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики не ставил никаких ограничений на нашу деятельность, мы прозрачно и без проблем проводим грузы через таможенную границу».

Обращение подписали руководители компаний DHL Dərhal, TNT Azəri Ekspress, FEDEX ARS Ekspres, UPS UPS AZ, NASİLLA, ASE Asya, ARAMEX Peqasus, CAMES, QUTE, BERKUT, MOVER и BARAMİ.

Отметим, что в социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что заказанные некоторыми компаниями товары не могут пройти таможенную границу Азербайджана.