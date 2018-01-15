Более 70 человек пострадали после обрушения в здании фондовой биржи в Джакарте (Обновлено)

2018-01-15 13:29 | www.trend.az | 6

Более 70 человек пострадали и были госпитализированы после обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Сообщается, что в здании обрушилась одна из галерей.

Представитель полиции сообщил, что всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека, отмечает издание.

Идет расследование обстоятельств инцидента, но правоохранители уже исключили взрыв в качестве причины обрушения, уточняет газета.