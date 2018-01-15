Выборы президента Армении пройдут 2 марта

2018-01-15 14:48 | www.apa.az | 5

Выборы президента Армении состоятся, по всей видимости, 2 марта, а обсуждения кандидатур стартуют уже на этой неделе.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Кандидат должен быть авторитетной личностью, имеющим влияние в Диаспоре, должен быть беспартийным. Эти критерии должны соблюдаться. Что касается вопроса о том, есть ли подобные личности в нашей стране – да, есть такие личности, имена пока не можете знать», - заявил Багдасарян.

На вопрос о том, может ли так получиться, что кандидатом в президенты от РПА станет представитель Диаспоры, Багдасарян отметил, что кандидат должен быть приемлем в Диаспоре, для внешнего мира. На другой вопрос – есть ли приемлемый для него кандидат, Багдасарян заметил: «Для меня могут быть приемлемы несколько кандидатов, но я об этом не говорю вслух. Об этом будет заявлено на нашем заседании».