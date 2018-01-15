Посол: «В первой половине этого года состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Молдовы»

2018-01-15 14:56 | www.apa.az | 6

«В первой половине этого года планируется проведение заседания межправительственной комиссии Азербайджана и Молдовы по экономическому сотрудничеству».



Об этом в интервью АПА сказал посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука.



Отметив важность отношений между Азербайджаном и Молдовой в 2017-2018 годах, посол сказал, что в связи с тем, что 2018 год в Азербайджане объявлен «годом АДР», в своих запланированных мероприятиях, которые пройдут в течение этого, они будут уделять этому особое внимание.

Отметив, что в 2018 году в Азербайджане планируется проведение ряда культурных мероприятий, посол сказал, что в следующем месяце начнется работа по подготовке анталогии молдавской литературы на азербайджанском языке, азербайджанской литературы на румынском языке. По словам посла, будет организован бизнес форум с участием азербайджанских и молдавских бизнесменов.

Подчеркнув, что в этом году в ГУАМ председательствует Молдова, посол сказал, что в течение года планируется проведение ряда встреч на высоком уровне, включая встречу президентов, а также организация визитов.