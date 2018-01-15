В апреле в Баку пройдет международная банковская конференция

2018-01-15 15:15 | www.apa.az | 6

В Баку 3 и 4 апреля 2018 года пройдет международная банковская конференция «Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банке».

Как сообщает АПА-Экономикс, организатором конференции выступает компания Business-Format. Ежегодно конференцию посещают руководители и специалисты кассовых, расчетных и операционных подразделений коммерческих банков из разных стран СНГ, ведущие аналитики и международные эксперты в сфере НДО, представители центральных и национальных банков, а также компании-производители специализированных товаров и услуг в сфере НДО для банков.

Конференция по проблематике наличного денежного обращения является ожидаемым событием и актуальной бизнес-встречей для банковских специалистов и экспертов рынка НДО из разных стран. Целью конференции является не только обмен опытом и передовыми технологиями, но и открытие возможностей для установления новых деловых контактов и совместного нахождения актуальных бизнес-идей, решений и инноваций в сфере НДО.

Ключевые темы для обсуждения на конференции в этом году: «Роль НДО в современном банковском бизнесе: новые задачи в новых условиях», «Наличные деньги vs «диджитализация» экономики: вызовы и перспективы», «Управление оборотом наличных и новый взгляд на cash-management», «Инкассация и пересчет наличных: актуальные задачи и новые подходы», «Оптимизация обработки наличности. Перспективные технологические решения и концепции», «Современные требования к защите денежных знаков. О стандартах и изменениях», «Борьба с преступлениями в сфере НДО и профилактика фальшивомонетничества».

Медиа-партнером мероприятия выступает APA Holding.