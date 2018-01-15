На Филиппинах проснулся вулкан, людей срочно эвакуируют – ФОТО

2018-01-15 15:04 | www.oxu.az | 6

Власти Филиппин эвакуируют 9 тысяч человек из-за проснувшегося вулкана Майон. Вулкан начал извергаться, вынудив власти эвакуировать жителей окрестностей и повысить уровень угрозы,передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень угрозы извержения вулкана до трех по пятибалльной шкале.

Сегодня утром из вулкана вытек поток лавы, преодолевший по склону порядка 500 метров, также зафиксирован выброс вулканического пепла.

Специалисты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин – Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек.

Напомним, в декабре на острове Бали произошло извержение вулкана Агунг спустя месяц после его активности.