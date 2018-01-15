В Азербайджане установлено местонахождение 115 лиц, разыскиваемых Интерполом

2018-01-15 15:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при содействии Национального центрального бюро Интерпола в прошлом году было установлено местонахождение 76 лиц, находившихся в международном розыске, и 39 лиц, разыскиваемых странами-членами этой организации.

Об этом министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам борьбы с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в 2017 году и предстоящим задачам.

Усубов сказал, что в целом показатель розыскной деятельности составил 71,4 процента.